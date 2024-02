Vasco Seabra e a deslocação ao Bessa: «Queremos vir felizes de lá»

O treinador do Estoril assumiu esta sexta-feira esperar do Boavista, adversário dos canarinhos na 21.ª jornada da Liga Betclic, uma equipa apostada em "lutar pelo desafio" que será disputado este sábado, no Bessa.

"Sentimos que vamos ser bem recebidos, mas independentemente disso sabemos que quando o jogo começar eles vão lutar pelo desafio, nós também, e queremos no final estar junto dos nossos adeptos estorilistas e virmos felizes de lá", transmitiu Vasco Seabra, em conferência de imprensa, comentando o seu regresso à casa do clube axadrezado, que treinou na primeira metade da época 2020/21.

O técnico estorilista abordou a mudança efetuada na baliza na jornada anterior, frente ao Estrela da Amadora, tendo surgido Dani Figueira na defesa das redes em detrimento de Marcelo Carné que, até então, vinha sendo o guarda-redes titular nos encontros para o campeonato.

"Acho que a alteração não foi fulcral para voltarmos às vitórias, acredito e confio muito no Marcelo, tal como acredito e confio muito no Dani. O que provavelmente era expectável em outros momentos era, por exemplo, ter colocado o Marcelo em jogos como as finais que disputámos [meia final e final da Taça da Liga] e demos confiança ao Dani porque sentimos essa confiança do lado dele", esclareceu, agradado com o bom momento que o guardião e capitão de equipa do Estoril Praia atravessa.

Vasco Seabra salientou ainda o médio Mor Ndiaye como mais um exemplo de trabalho e dedicação, lembrando a capacidade que este, anteriormente pouco utilizado, deu quando chamado à titularidade nos últimos dois desafios, frente a Rio Ave e Estrela da Amadora.

"Quando por vezes dizia aqui que tenho muita confiança no plantel e no grupo e que eles trabalhavam bem durante a semana, era precisamente para este tipo de respostas, eu não dizia isso de borla nem de forma gratuita. Não dou prémios aos jogadores, dou-lhes aquilo que eles conquistam", garantiu, enaltecendo a resposta dada pelo senegalês.

O técnico assumiu ainda que a integração dos novos jogadores está a decorrer de forma favorável, abordando especificamente o caso de Nemanja Jovic, que trabalha com o plantel há cerca de um mês e, segundo Vasco Seabra, "está a aproximar-se" dos níveis exigidos para ser opção válida.

"É um jogador que está mais feliz, mais adaptado, os colegas também já o conhecem melhor e ele também já conhece melhor o clube e o que são os colegas. A integração dele está a ser realizada num processo pessoal e neste momento já consegue comunicar com o grupo", explicou o técnico.

O Estoril Praia, 11.º classificado, com 21 pontos, defronta o Boavista, que contabiliza os mesmos pontos que os canarinhos e ocupa a 12.ª posição, este sábado, às 20:30, no Estádio do Bessa, no Porto, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.