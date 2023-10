Vasco Seabra e o duelo com o Portimonense: «Temos que jogar no limite»

O Estoril está "muito motivado" para a deslocação ao Estádio Municipal de Portimão. Os canarinhos podem largar a lanterna-vermelha em caso de vitória, mas "o pensamento não está na classificação", está sim "em manter o foco interno com muita energia e alegria" na procura dos três pontos, apesar de ter pela frente um "Portimonense que irá colocar muitas dificuldades", salientou esta sexta-feira o treinador Vasco Seabra.

Depois da goleada frente ao vizinho Sintrense na Taça de Portugal, os estorilistas apontam agora agulhas para a deslocação ao Algarve. "Esperamos encontrar muitas dificuldades na visita ao Portimonense, mas o foco está em nós. Estamos muito motivados e é com a energia e a alegria do que queremos conquistar que nos vamos entregar no limite para no fim sermos felizes", apontou o treinador em conferência de imprensa.

Apesar do Estoril se encontrar na última posição do campeonato ao cabo de oito jornadas, esse é um dado que não tira o sono aos jogadores e à equipa técnica. "Não estamos preocupados com a classificação. Sabemos para onde queremos ir e o caminho que temos que percorrer. O importante é haver entrega a 100% para sermos capazes de discutir jogos e conseguirmos ganhar", sublinhou Vasco Seabra, continuando: "Temos confiança nos jogadores e eles acreditam no processo. Quanto mais tempo vamos tendo, as ideias vão passando com mais clareza e os jogadores vão sendo mais capazes de fazer aquilo que nós pretendemos".

O facto de a turma da Linha medir forças com um emblema que à partida para a 9.ª ronda ainda não conhece o sabor de ganhar em casa e apenas somou um ponto perante os seus adeptos não trará facilidades, segundo Vasco Seabra: "É um adversário forte, capaz, que tem uma dimensão física muito grande também. Com capacidade para poder colocar diferentes formas de jogar dentro de campo, com um treinador muito experiente e capaz mas, mais importante, ainda, que o nosso adversário, tem a ver conosco, com a nossa confiança interna, com o que temos vindo a trabalhar e com a energia que sentimos da nossa equipa".

No dia que completa um mês que se estreou no banco estorilista com a vitória no Estádio do Mar, por 2-1, frente ao Leixões, em encontro a contar para a fase de grupos da Taça da Liga, o técnico faz um balanço muito positivo: "Feliz de estar com estes jogadores e com esta estrutura neste clube e uma confiança muito grande daquilo que fizemos neste mês e no que nos projeta no presente e no futuro próximo".

Falta de centrais resolvida internamente

Questionado se é prioridade contratar um defesa-central na reabertura do mercado, face às longas paragens por lesão de Cabaco e Mangala, o treinador dos canarinhos foi perentório e utilizou uma expressão tipicamente portuguesa: "Já dei para esse peditório. Não estou preocupado com quem vai chegar ou deixa de chegar. Neste momento, os campeões que nós temos são estes que estão cá dentro. É nestes que eu me preocupo. A estrutura tem, naturalmente, pessoas que trabalham diretamente com isso e que me fazem chegar no momento certo. Definimos internamente que este não é o momento certo para estarmos preocupados com isso. É arranjar-mos soluções, criarmos competitividade interna. Jogadores que são capazes de solucionar se nós tivermos que alterar alguma situação que tenha dentro da equipa. Por isso muito focados e confiantes no que temos".



Já quanto ao facto de o Estoril ter jogadores com versatilidade para fazer mais do que uma posição, acrescentou: "Sim, é a nossa confiança e a nossa convicção de que isso é possível. Temos jogadores que estão a treinar a posição, temos outros que vão alternando a posição entre aquela que é a sua de raiz e aquela que é a posição em funções que nós atribuímos de forma diferente. Por isso confiante neles e naquilo que somos capazes de fazer".

Além dos defesas-centrais Erick Cabaco e Mangala, também o defesa-esquerdo Harouna Sy, que ainda não teve oportunidade de se estrear, integra o boletim clínico da formação da Amoreira.

O Estoril, 18.º classificado, com quatro pontos, visita o Portimonense, 12.º, com oito, no sábado, às 15h30, em jogo da 9.ª ronda da Liga Betclic, com arbitragem de Ricardo Baixinho, da Associação de Lisboa.