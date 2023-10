Vasco Seabra e o jogo com o Benfica: «Oportunidade de competirmos connosco mesmos para nos superarmos»

O treinador do Estoril, Vasco Seabra, assumiu o desafio da equipa se superar e competir consigo mesma na receção ao campeão Benfica, no sábado, em jogo da oitava jornada da Liga Betclic."Sentimos uma motivação muito grande dos nossos jogadores, e nós ficamos motivados por os termos nesse registo também. Olhamos com responsabilidade para darmos o melhor de nós, com um registo máximo de intensidade e aumentando o nível de organização. A motivação dos jogadores é alta para dar alegrias aos adeptos. É uma oportunidade de competirmos connosco mesmos para nos superarmos", frisou o técnico estorilista.

Em conferência de imprensa de antevisão do duelo com os encarnados, Vasco Seabra considerou que, mais importante do que a qualidade do adversário, é a forma como o próprio Estoril Praia encara a partida, para estar à altura do nível que lhe é exigido.

"Queremos anular o jogo interior do Benfica, que é muito forte. Temos de ser fortes a fazer pressão para ter bola, roubar a bola ao Benfica e conseguir ferir no último terço. Queremos muito ser capazes de criar oportunidades de golo e conseguirmos um nível de coesão, que é também um dos desafios que andamos à procura", realçou o técnico.

Vasco Seabra, de 40 anos, chegou à equipa da Linha há cerca de uma semana e meia, com dois jogos disputados até ao momento - vitória por 2-1 perante o Leixões, para a Taça da Liga, e derrota por 3-2 com o Vitória de Guimarães, em duelo do campeonato.

"Temos, neste momento, nove sessões de treino desde que chegámos, nas quais, em quatro ou cinco, os jogadores com mais minutos estavam em regime de recuperação. Temos procurado tocar em várias incidências que são prementes para nós, tal como a capacidade de estar coesa, compacta e de sentir confortável no jogo, ter uma equipa preparada para reagir e ser proativa, antecipar situações para sermos competentes na capacidade de ganhar a bola. A equipa demonstra uma vontade muito grande e uma responsabilidade para evoluir. A motivação de treinar estes jogadores é grande", disse.

As águias não poderão contar com o dinamarquês Bah nem com o argentino Di María, devido a lesões sofridas na visita aos italianos do Inter Milão (desaire por 1-0), a contar para a Liga dos Campeões, mas são ausências que Vasco Seabra desvaloriza para a estratégia.

"Olhamos para os desafios do ponto de vista da competitividade interna e capacidade de nos superarmos a nós mesmos. O adversário tem diferentes alternativas, todos eles com qualidade nas diferentes posições. O adversário terá características diferentes em jogadores, mas importante é a forma como nos desafiamos a nós mesmos", reforçou.

O Estoril Praia, 17.º e penúltimo, com quatro pontos, recebe o Benfica, segundo, com 18, às 20:30 de sábado, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, em partida da oitava ronda da I Liga, com arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.