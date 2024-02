Vasco Seabra e o resto da época do Estoril: «O que vem tem de ser ainda melhor»

Vasco Seabra, treinador do Estoril, refere o facto da equipa ainda não ter descansado mas na antevisão ao jogo desta ronda garantiu que os jogadores já mudaram o chip e estão só concentrados no que precisam de fazer na Liga, a começar nesta receção ao Estrela da Amadora."Já o jogo do Rio Ave foi muito difícil, com tempo de recuperação também muito curto, mas a equipa demonstrou, mesmo com fadiga da final, uma vontade e uma grande paixão para competir. A verdade é que, mesmo com essas condicionantes, conseguimos na parte final do jogo ser dominantes e demonstrámos que temos capacidade para ir atrás do resultado. Sentimos que estamos preparados para competir, vamos ter um adversário muito difícil, reconhecidamente agressivo, muito competitivo e temos de estar no nosso limite. O que já passou foi fantástico e o que vem tem de ser ainda melhor e temos de fazer com que seja extraordinário", resumiu o treinador.O Estrela tem mais um ponto do que o Estoril e na 1ª volta venceu os canarinhos, mas fez muitas alterações no plantel durante o último mês, podendo apresentar novidades na Amoreira. Vasco Seabra está pronto para um jogo complicado. "É um adversário que fez muitas contratações mas não sabemos se vai introduzir já vários jogadores novos. Independentemente disso, é uma equipa que ainda agora criou dificuldades ao Benfica, forte na transição ofensiva e muito organizado, difícil de contrariar. Temos de ser agressivos e compactos, de estar no nosso melhor nível para conseguirmos anular este adversário", explicou.O Estoril fez uma excelente campanha na Allianz Cup mas em termos de Liga continua em zona perigosa. A principal preocupação é sair desses lugares ou já pensam numa posição mais alta?"O objectivo é darmos o melhor de nós. Foi-nos passada muita energia, desde o início da época, e a Final Four foi o culminar dessa forte ligação com os adeptos. Não conseguimos controlar o resultado, porque isso depende de muitos fatores, mas controlamos a nossa atitude e sabemos que os adeptos ficam orgulhosos de nós. Queremos tentar subir um lugar de cada vez, um jogo de cada vez, vamos dar o nosso melhor, sempre com vontade de vencer", garantiu o técnico.Vinícius Zanocelo, um dos reforços de inverno, estreou-se no jogo com o Rio Ave, mas ainda jogou pouco, o que pode o brasileiro dar à equipa?Vasco Seabra apresenta o reforço: "É um jogador que tem dimensão em termos de espaço, refinado, tecnicamente evoluído, consegue sequência de jogo. Perdemos o Koba mas o Vinícius trás capacidade para a equipa poder ter a bola e olhar o jogo de frente, de ter segurança na primeira fase de construção. Em termos defensivos, do ponto de vista da capacidade de pressão também, vai ser competente."