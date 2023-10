Vasco Seabra está pronto para os dois Sintrenses

A exibição elogiada do Estoril na última jornada da 1.ª Liga, frente ao campeão nacional, apesar da derrota (0-1), levou o treinador Vasco Seabra a enviar uma mensagem aos jogadores.

"A boa imagem deixada contra o Benfica foi importante pela confiança que nos deu, mas o essencial é percebermos que terá de ter continuidade. Ou seja, criarmos essa consistência e os jogadores sentirem que têm capacidade para fazer bem as coisas mas que para isso têm de estar ao melhor nível", explicou.

O técnico gostou da resposta do plantel nestas semanas sem competição. "Sentimos o grupo muito concentrado e com vontade de se superar... Vai ser um jogo exigente frente a um adversário que ainda não perdeu. O Sintrense é uma equipa competente, que já mudou o sistema tático esta época, mas estamos prontos para as duas opções", garantiu Vasco Seabra.

Do lado do Sintrense, o treinador Luís Ferreira frisa que a equipa está otimista, apesar da diferença de escalões das duas equipas. "Vai jogar no máximo, como fazemos em todos os jogos. Sabemos as dificuldades que vamos enfrentar mas também que somos capazes de criar. Por isso não vamos abdicar de querer ter bola, correr riscos e procurar a vitória, porque essa é a nossa forma de encarar todos os jogos", garantiu o técnico, que não conta com o experiente Abel Camará, suspenso.