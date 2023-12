Vasco Seabra: «Fizemos um jogo competente e com uma personalidade muito grande»

O Estoril perdeu este domingo com o Sp. Bragaem jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga Betclic, depois de ter estado em vantagem. No final do encontro, Vasco Seabra fez a análise do jogo e deixou elogios à sua equipa."Jogámos contra um adversário que tem muita qualidade e talento, a jogar em casa, um dos melhores ataques, uma equipa recheada de qualidade. A nossa equipa bateu-se muito bem. Sofremos um golo quando estávamos com menos um e o Braga aproveitou para nos remeter mais para baixo e marcou. A primeira parte foi muito disputada, mostrámos várias saídas com qualidade, mas na segunda parte o Braga entrou muito forte e pressionante e obrigou-nos a um desgaste muito grande. Não tivemos capacidade para explorar a última linha do Braga, que estava muito alta, mas fizemos um jogo muito competente e com uma personalidade muito grande".E continuou: "A equipa tem mostrado uma personalidade muito grande, sabe muito bem o que quer, todos dão o melhor de si, fomos muito competitivos e competimos até ao final, o que são sinais de crescimento da equipa".Vasco Seabra foi ainda questionado sobre a ausência de Rodrigo Gomes, que não pôde dar o seu contributo por estar emprestado pelo Sp. Braga: "Sentimos sempre falta de todos os jogadores que têm qualidade. O Rodrigo tem muito talento e muito potencial e está num bom momento, mas o João Marques fez um bom jogo, há dois meses estava nos sub-23 e mostrou qualidade para jogar aqui em Braga".