Vasco Seabra: «Foi uma exibição que tem a ver com o que é o nosso perfil, as nossas ideias»

Vasco Seabra era um treinador naturalmente contente após a goleada () do Estoril sobre o Farense, este sábado, na 15.ª jornada da Liga Portugal Betclic."Acho que a equipa, no global, conseguiu dominar o jogo e criar condições para finalização no último terço e por isso penso que a equipa conseguiu lidar com um adversário que é muito forte, porque lidámos com um excelente adversário, uma equipa que pressiona, com capacidade e experiência nos seus jogadores", começou por dizer o treinador dos canarinhos, em declarações no final da partida."Penso que o segundo golo ter acontecido no último lance da primeira parte também não permite, naturalmente, sequer a resposta do Farense. É um momento que ajuda sempre porque fomos para intervalo a vencer por 2-0 e com o Farense a ter de arriscar um pouco mais nós acabamos por entrar outra vez muito fortes na segunda parte e conseguimos criar o lance do terceiro golo. Penso que, em termos globais, quem acompanhou o jogo gostou de o ver e nós, enquanto equipa, também valorizámos a nossa vitória.""Naturalmente que fico satisfeito pelos jogadores terem esta coragem, pela atitude. Quando perdemos a bola, mantemos uma atitude de conseguirmos dar o melhor de nós para conseguirmos recuperá-la novamente e temos uma transição defensiva muitas vezes a correr muitos metros, mas com uma vontade muito grande de juntarmos a equipa.""Foi uma exibição que tem a ver com o que é o nosso perfil, as nossas ideias. Estou feliz e naturalmente à espera de que os meus próximos cem jogos sejam ainda melhores, para sermos mais felizes ainda", terminou