Vasco Seabra: «Já tínhamos dado sinais positivos»

Pelo segundo jogo consecutivo, o Estoril venceu na Liga Betclic, agora com triunfo por 4-0 sobre o Casa Pia , numa exibição que globalmente agradou a Vasco Seabra."Mantivemos o nosso padrão. Jogámos com uma ambição muito grande, crescemos em termos coletivos, na capacidade de pressionar e conseguimos encontrar soluções na frente. Já tínhamos dado sinais positivos antes do Dragão, em Guimarães e também, a espaços, contra o Benfica. Encontrámos boas soluções no ataque e conseguimos marcar quatro vezes a uma equipa que tem poucos golos sofridos", comentou o técnico.