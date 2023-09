Vasco Seabra oficializado como novo treinador do Estoril

Vasco Seabra foi esta segunda-feira apresentado como o novo treinador do Estoril, sucedendo a Álvaro Pacheco, que deixou o comando da equipa após o empate (2-2) com o Vizela na última jornada da Liga Betclic. O técnico de 40 anos, que comandou a equipa sub-23 dos canarinhos em 2018/19, já orientou o treinou de ontem e estará no banco em Matosinhos para o duelo com o Leixões, referente à Allianz Cup."Estou muito feliz, é com alegria e sentido de responsabilidade que assumimos um clube com uma identidade que me diz muito. Garanto que vamos todos dar o melhor de cada um, para que o sucesso seja atingido coletivamente, com a dedicação e entusiasmo que o mágico nos traz. Gostava de deixar uma palavra aos nossos adeptos: contamos com o vosso apoio contínuo enquanto trabalhamos para conseguir contribuir para a grandeza do clube", referiu aos meios de comunicação do clube.