Vasco Seabra pede aos jogadores do Estoril para serem: «Muito mais proativos»

Uma equipa proativa. É isto que Vasco Seabra pede aos jogadores do Estoril no jogo com o Gil Vicente, principalmente nas bolas paradas defensivas. Na derrota frente ao Boavista, os canarinhos voltaram a sofrer um golo na sequência de um canto, algo que tem sido frequente, tal como nos livres laterais. Ainda assim, o técnico diz que a equipa está a melhorar nesse capítulo."As bolas paradas são um esquema tático. Quando chegámos conseguimos estancar esse problema", recorda o treinador, deixando a receita para a equipa evoluir nesse sentido: "Temos de nos antecipar, de sermos muito mais proativos e mais capazes de sermos nós a atacar e não ficar à espera. O nosso desafio tem sido esse e também o nosso trabalho e atitude no treino perante os jogadores, e o que eles têm dado para evitar que isso aconteça. Temos tentado que isso deixe de acontecer, estamos mais capazes e o número de bolas que ganhamos nesses lances tem vindo a aumentar."Em relação ao adversário, Vasco Seabra não acredita que o Gil Vicente chegue à Amoreira mais frágil depois de 3 derrotas seguidas. "É uma equipa muito forte e muito bem trabalhada, difícil de pressionar pela qualidade de jogo que apresenta. Todos os jogos da Liga são difíceis e acredito que o Gil Vicente vai dar tudo o que tem. Temos de ser altamente exigentes para sermos capazes de competir connosco mesmos e de dar a resposta que queremos", resumiu.Bernardo Vital tem sido o central fixo num onze que, por lesões ou suspensões, muda muito o trio de defesas. O treinador elogia o momento de um dos capitães. "Depende do Vital e de quem concorre com ele. Eu não dou prémios aos jogadores, dou conquistas. Eles fazem por conquistar o lugar e o Vital tem estado numa sequência muito positiva e trabalha todos os dias para merecer que o treinador o ponha a jogar", explicou.