Vasco Seabra realça Estoril "de cabeça erguida" para manter senda triunfal

O treinador Vasco Seabra realçou este sábado a importância de o Estoril Praia se manter "de cabeça erguida" para dar continuidade à sequência positiva na Liga Betclic, com uma vitória frente ao Desportivo de Chaves.

"A nossa atitude e predisposição, a nossa forma de enfrentar as coisas e o nosso comportamento, tudo isso nós controlamos e para isso temos de sentir que terminamos o jogo de cabeça erguida, independentemente do que acontecer. É isso que tem que ver connosco e é a parte em que nós estaremos ligados", declarou, em conferência de imprensa de antevisão à receção ao conjunto flaviense, agendada para este domingo.

O treinador 'estorilista' considera que a moralização do grupo atenua qualquer cansaço que possa existir, fruto de entrar para o terceiro jogo no espaço de uma semana, após ter defrontado o Sporting de Braga no passado domingo, pela Liga [derrota por 3-1] e o FC Porto, na quarta-feira, pela Taça da Liga [vitória por 3-1], mas realça não existir qualquer sentimento de euforia no grupo de trabalho após o importante triunfo sobre os dragões, que permitiu aos canarinhos carimbar a qualificação para a 'final four' da Taça da Liga,

"Nunca há tempo para euforias. Nem para depressões, nem para euforias. Há tempo para equilíbrio e para sabermos que o nosso foco tem de estar no nosso limite. O que aconteceu na quarta-feira já ficou lá, já não vai mexer em nada no que vamos fazer e sabemos que teremos pela frente um adversário muito difícil, que nos vai exigir concentração máxima, estarmos no nosso melhor e no nosso foco máximo", antecipou, apontando ao Desportivo de Chaves e a uma boa prestação de forma a concretizar o desejo de somar os três pontos em disputa.

O técnico confessou-se, por isso, convicto de que a equipa não transparecerá laxismo e não se 'desligará' das suas obrigações na mudança de competição e de adversário para a 13.ª jornada da Liga Betclic.

"A seguir à vitória no Dragão [em novembro, pela I Liga] fizemos um excelente jogo contra o Casa Pia e continuo a achar que fizemos um excelente jogo contra o Mafra. Apenas foi um jogo difícil porque o Mafra foi muito capaz e temos a certeza de que não jogamos sozinhos e por isso há adversários que nos colocam em fragilidade e em momentos difíceis durante muitas partes do jogo. Sabemos que também vamos ter momentos difíceis no jogo, é algo natural", manifestou o treinador, com tranquilidade.

Vasco Seabra tem contado nas últimas semanas com um plantel repleto de opções pelo qual tem distribuído minutos de jogo e aparições oficiais, sem prejuízo dos resultados desportivos, situação que o deixa notoriamente satisfeito.

Por fim, Vasco Seabra deixou palavras de apreço aos adeptos do Estoril Praia pelo apoio dedicado à equipa, cuja expressão considera depois expressar-se na moralização para se transcender dentro de campo.

O Estoril Praia, 14.º colocado, com 10 pontos, recebe o Desportivo de Chaves, 16.º, com os mesmos 10 pontos, no domingo, às 20h30, em encontro da 13.ª jornada da Liga Betclic, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, com arbitragem de Carlos Macedo, da associação de Braga.