Vasco Seabra: «Saio com um sentimento de que poderíamos ter levado mais qualquer coisa»

O Estoril perdeu este domingo na casa do Portimonense (1-0) em jogo a contar para a 9.ª jornada da Liga Betclic e continua no último lugar da tabela classificativa. Vasco Seabra, no final do jogo, considerou que o resultado mais justo teria sido um empate."[Saio] com um sentimento de que poderíamos ter levado qualquer coisa mais. Defrontámos uma boa equipa, uma equipa difícil, e a nossa equipa entregou-se ao jogo. Não conseguimos ter o domínio do jogo durante os 90 e tal minutos, porque jogámos com um adversário complicado, mas penso que, pelas oportunidades que criámos - também concedemos algumas, é um facto -, o resultado mais justo traduzir-se-ia num empate".E prosseguiu, elogiando a dedicação da sua equipa: "Tenho de dar ênfase à crença dos jogadores, à forma como têm vindo a crescer e como se dedicam às tarefas e vontade de conseguir as coisas. Com um sentimento de que, apesar da frustração e da dureza do resultado, saio satisfeito com a dedicação deles".No final da conferência, Vasco Seabra destacou a segunda parte do Estoril: "Entrámos muito bem no jogo na primeira parte, tivemos a melhor oportunidade logo de início e dominámos o jogo durante mais 10 minutos. Depois, o Portimonense equilibra e consegue ter alguma superioridade em alguns momentos também. Na segunda parte, o jogo foi de toada nossa, completa. Tivemos três ou quatro oportunidades muito claras, com duas excelentes defesas [de Vinicius Silvestre] e um lance do João Marques. Não conseguimos fazê-las, portanto, resta olhar para a dedicação dos jogadores e sabermos que, neste caminho, vamos conseguir conquistar o que pretendemos".