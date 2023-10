Vasco Seabra: «Também vamos começar a marcar nos últimos minutos»

Vasco Seabra elogiou a exibição dos seus jogadores e a réplica dada na derrota com o Benfica (0-1)





"O que vou valorizar é o grande jogo que fizemos. Competimos connosco mesmos, fomos capazes de bater-nos e criar oportunidades de golo. Houve crescimento na capacidade de fechar espaços, saber pressionar, saltar de agressiva e intensa. Orgulho muito grande dos meus jogadores, sentindo que os resultados que todos queremos atingir vão ser atingidos, por esta qualidade individual, coletiva e pela atitude competitiva que este plantel tem", começou por analisar o técnico do Estoril aos microfones da Sport TV:"Trabalhamos muito, corremos muito. Num ou noutro momento mais desgastados, isso pode acontecer. Da forma como temos vindo a sofrer no fim, vamos começar também a marcar nos últimos minutos. A equipa está numa evolução muito grande, o Benfica teve duas oportunidades mais claras, nós tivemos 3. Uma bola no poste, alternámos zonas de pressão e tivemos qualidade com bola e em transição. Temos de estar satisfeitos e saber que no final as coisas vão correr bem."

Recuperação: "Queremos muito ganhar e pontuar, mas para isso temos de competir connosco mesmos e saber que cada um acaba o jogo sem uma única gota de suor por dar. As nossas hgentes e adeptos estão connosco. Vamos com essa energia e ambição para crescermos, pois acredito que estamos no bom caminho."