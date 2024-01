Vasco Seabra muda 'chip' da Taça da Liga: «O que vivemos foi extraordinário»

O Estoril ainda vive o rescaldo da campanha notável na final four da Allianz Cup, na qual afastou o Benfica na meia-final para só cair nos penáltis na decisão com o Sp. Braga, em Leiria. O técnico dos canarinhos, Vasco Seabra, enaltece o desempenho, mas coloca o foco no jogo de amanhã, em Vila do Conde."Já estamos a pensar só no Rio Ave. Aquilo que vivemos foi extraordinário, assim como o que os adeptos viveram connosco e isso remete-nos para a responsabilidade que cada jogo para nós tem de ser uma final, de facto. Temos que o encarar desta forma, com esta ambição e o foco está no Rio Ave. Temos de dar tudo, temos um adversário que penso que não perde em casa desde outubro e isso reflete a qualidade que eles têm. Sabemos que temos de estar no máximo das nossas capacidades. Aquilo que fizemos é brilhante, mas só nos traz mais responsabilidade para continuarmos este percurso", ressalva.Quanto à possibilidade da equipa se ressentir de um maior desgaste pela sobrecarga competitiva, Vasco Seabra mostra-se tranquilo. "Descansámos, os jogadores que jogaram mais estiveram a fazer recuperação, mas hoje, no plano de jogo, já os sinto completamente ligados ao que queremos fazer. Para nós, todos os jogos continuam a ser a eliminar, temos de ser proativos e procurar aquilo que queremos. Somos capazes, mas temos de correr muito, trabalhar muito, sermos muito determinados", vinca o técnico de 40 anos, que afiança ter consciência da competência existente do outro lado: "Conhecendo o Luís [Freire] como conheço, ele vai tentar tudo para nos supreender. É um bom treinador, com muita competência e qualidade, temos uma oportunidade fantástica de lutarmos até à exaustão."Muito satisfeito com o desempenho de Dani Figueira na Taça da Liga, o treinador abre a porta à titularidade do guarda-redes de 25 anos, assumindo que a decisão de escolher entre o 99 e Marcelo Carné lhe dará boas dores de cabeça. "Excelentes. O Dani é um capitão extraordinário, é um jogador com quem tenho uma ligação muito grande porque me demonstra uma forma de trabalhar e um respeito incrível. Fez dois jogos extraordinários e, neste momento, provoca-me dores de cabeça boas. Tenho a certeza que ele e o Marcelo vão competir até ao final, cada jogo será um jogo e todas as semanas terei que tomar decisões", perspetivou.O jogo terá lugar horas antes do fecho do mercado de transferências, mas Vasco Seabra deixa uma garantia: "Não afeta. Estamos a levar isso com naturalidade e anormalidade possível, claro. Estamos com o foco muito claro naquilo que controlamos. O que eu e os meus jogadores controlamos é o nosso desempenho, a nossa atitude, a nossa forma de treinar e de competir. Confio muito no presidente e no departamento de scouting, tal como eles confiam em nós para preparar os jogos." As reposições no plantel têm deixado o técnico satisfeito: "Temos o Jovic, que acabou por entrar com a saída do Rodrigo Martins, que também estava prevista, acabámos por preencher as lacunas de forma a tornar o grupo mais forte, mais coeso e capaz."