Wagner Pina no lado direito da defesa do Estoril na visita ao Vizela

Wagner Pina deve ser o eleito para o lado direito da defesa do Estoril na visita ao Vizela, domingo. O lateral entra para o lugar de Rodrigo Gomes, que cumpre castigo pois viu vermelho direto frente ao Gil Vicente.Contratado ao Belenenses, no verão passado, Wagner Pina, de 21 anos, foi inicialmente integrado no plantel de sub-23 dos canarinhos. Ainda assim, alinhou no primeiro jogo da época, frente ao Paços de Ferreira na Allianz Cup (2-0), ainda com Álvaro Pacheco como treinador do Estoril.Depois evoluiu na Liga Revelação (7 jogos a titular) e em finais de outubro foi chamado novamente ao plantel principal. Em novembro fixou-se definitivamente no grupo às ordens de Vasco Seabra.Desde então tem sido opção sempre que Rodrigo Gomes não está disponível e até teve a confiança do treinador na final four da Allianz Cup. Neste momento já soma 12 jogos na 1ª Liga.