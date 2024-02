Adepto do Famalicão foi identificado por "atitude agressiva e intimidatória"

O mapa de castigos do Conselho de Disciplina da FPF cita o relatório policial, a propósito do encontro com o Moreirense, para dar conta de que um adepto do Famalicão foi identificado no âmbito da operação de segurança desse jogo da Liga Betclic."Foi identificado um adepto afecto ao Famalicão (ostentava indumentáriada clube), no interior do recinto desportivo, na Bancada Topo Norte - Porta 2, por apresentar uma atitude agressiva e intimidatória na direção do relvado e direcionada de forma genérica aos intervenientes no jogo. Onde reiteradamente, pontapeava e agarrava o gradeamento de separação da bancada Tapo Norte e o recinto de jogo", pode ler-se.Ora, face a este episódio, o Conselho de Disciplina acabou por multar a SAD do Famalicão em 281 euros. Foi ainda confirmado o jogo de suspensão a Francisco Moura, após ter sido admoestado com o 5.º cartão amarelo nesse desafio.