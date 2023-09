Afonso Rodrigues e a afirmação no Famalicão: «Se me perguntassem se imaginava...»

Depois de ter sido eleito o melhor jogador da Liga Revelação em 2022/23, Afonso Rodrigues foi integrado na equipa principal do Famalicão e, numa primeira amostra, está a deixar boas indicações. O extremo já foi decisivo na vitória em Braga e assume que não esperava esta afirmação."O ano passado foi um ano muito bom para mim, este ano é sempre de aprendizagem, de aproveitar os jogadores experientes com quem trabalho todos os dias e com quem tento aprender todos os dias. Tenho tido alguns minutos, mas se me perguntassem se imaginava estava estar onde estou, não. Estou grato por isso. Trabalho todos os dias para poder crescer e para poder ter mais alguns minutos nesta equipa", referiu, pondo os olhos noutros casos de sucesso no passado e presente do Famalicão."Temos muito exemplos a jogar comigo este ano, que já jogaram nos sub-23. O Júnior, o Pablo, o Penetra que saiu. São grandes exemplos e vou tentar seguir os passos deles", apontou.Em relação ao jogo que se avizinha, diante do Rio Ave, Afonso Rodrigues antecipou problemas, mas prometeu uma equipa preparada. "O Rio Ave é uma equipa bem organizada, tanto defensivamente como ofensivamente. Tem jogadores que já vieram do não passado devido ao problema do mercado, pode ir a favor deles porque já estão consolidados com ideias. Pode ser vantajoso para eles. É um campo dificil, jogam bem em casa, aproveitam bem as condições do tempo. Já provou isso este ano, tem dois jogos em casa, dois muito bons. Ganhou um, fez bom jogo contra o FC Porto. Esteve a ganhar. Mas trabalhámos bem, aproveitámos a paragem para assimilar ideias e estamos bem preparados", finalizou.