Afonso Rodrigues: «Sensação incrível marcar em Braga»

O extremo Afonso Rodrigues, de 20 anos, estreou-se na Liga Betclic com um golo que acabou por ser determinante para o triunfo do Famalicão em Braga, foi distinguido pelo Sindicato dos Jogadores com os prémios de melhor jogador e melhor marcador da Liga Revelação relativos à época passada.

O extremo, de 20 anos, foi um elemento crucial na manobra da equipa sub-23 famalicense, onde apontou 14 golos em 22 jogos. Desempenho mais do que suficiente para convencer o técnico João Pedro Sousa a integrar a promessa minhota no plantel profissional a título definitivo.

"Foi uma época muito boa do ponto de vista individual e coletivo. Receber estes prémios é um orgulho enorme, pois é uma prova de que ajudei a equipa a fazer uma grande época", revelou Afonso Rodrigues, sem fazer segredo do golo apontado ao Estrela da Amadora como o melhor do alargado leque de escolhas.

Veia finalizadora que o criativo já aplicou no principal escalão no nosso futebol com o o golo apontado no Estádio Municipal de Braga e a qual espera continuar a vincar ao longo da temporada.

"Foi uma sensação incrível marcar no primeiro jogo no campeonato e frente a uma das melhores equipas e num dos principais estádios do futebol português", confessou, revelando que o momento "foi tema de conversa" com o primo Paulo Oliveira, defesa do Sp. Braga.