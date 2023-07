Alex Dobre oficial no Famalicão até 2025

assina a título definitivo

? Sabe mais em https://t.co/CSVOay3qhq



?? #amordeperdicao pic.twitter.com/F36h3mo0oC — Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) July 31, 2023

O Famalicão oficializou a contratação do extremo Alex Dobre a título definitivo com um vínculo válido até 2025. O romeno, de 24 anos, reforçou os minhotos no mercado de inverno da época passada a título de empréstimo dos franceses do Dijon, emblema com quem a SAD famalicense chegou agora a acordo para viabilizar a transferência.Os números do negócio envolvidos nesta operação não foram revelados, na certeza que o interesse dos minhotos na continuidade de Alex Dobre está intimamente relacionado com o seu desempenho ao longo da segunda metade da época passada, onde somou 20 jogos pelo Famalicão com três golos e três assistências que não só foram cruciais para o trajeto ascendente da formação orientada por João Pedro Sousa, como permitiram a Alex Dobre estrear-se pela seleção da Roménia em jogos oficiais a contar para a fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024."Estou muito feliz por poder continuar no Famalicão. Fui muito bem acolhido e será um prazer continuar a trabalhar com as pessoas do clube", disse dobre à comunicação minhota, sem fazer segredo dos motivos que o levaram a regressar a Portugal: "Foram seis meses incríveis do ponto de vista individual e coletivo. Fomos às meias-finais da Taça de Portugal e ficamos muito perto dos lugares que davam acesso às competições europeias. Esta época queremos fazer ainda melhor e espero ajudar com golos e assistências para mais uma boa temporada".