Alex Dobre: «Tento ser melhor todos os dias»

O romeno Alex Dobre não tem usufruído da mesma preponderância na manobra da equipa em comparação com o seu papel na época passada. Tempo de utilização mais reduzido que o extremo reconhece, apesar de demonstrar-se totalmente operacional para corresponder às expectativas do treinador João Pedro Sousa."Estou a tentar ser melhor todos os dias e para isso trabalho no máximo sempre, mas há coisas que não estão no meu controlo. A minha preocupação é estar nos melhores índices para corresponder quando o treinador o entender", comentou o avançado, garantindo que "o plantel está determinado a dar uma resposta aos últimos resultados em Portimão": "Todos os jogos são muito competitivos, mas sabemos é muito importante travar esta série e regressar aos triunfos. É com esse intuito que encaramos esta jornada".