Alexandre Penetra oficializado no AZ Alkmaar: «Levo Famalicão, clube e cidade, no coração»

Alexandre Penetra foi apresentado pelo Az Alkmaar, esta segunda-feira, confirmando-se a notícia adiantada porO defesa-central português, de 21 anos, prepara-se assim para a primeira experiência no estrangeiro, tendo assinado com o emblema holandês até 2028.Na hora do adeus, o jovem jogador recorreu às redes sociais para se despedir do Famalicão. "Chegou a hora de abraçar um novo projeto. Levo no coração a cidade, que me acolheu tão bem, e o clube, que apostou em mim e me deu a oportunidade de jogar na 1.ª Liga. Estou muito grato ao presidente, à equipa técnica, aos adeptos e a todos os meus companheiros de equipa, sem os quais não teria sido possível chegar até aqui, depois de uma época feliz e bem-sucedida", escreveu.