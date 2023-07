Cádiz projeta superação

O avançado Jhonder Cádiz, de 27 anos, pronunciou-se sobre o arranque dos trabalhos e deu expressão à vantagem de começar a época com o mesmo técnico. “Está a correr tudo bem, mas estamos todos cansados porque é uma fase muito dura”, comentou o venezuelano, convicto no sucesso pessoal e coletivo: “Conseguir marcar mais cinco ou dez golos seria bom mim e para a equipa. A base do plantel permaneceu e também é importante já conhecer as ideias do técnico, pelo que vamos lutar para conseguir coisas melhores”.

Por outro lado, a apresentação oficial do plantel dos minhotos aos adeptos realiza-se amanhã à noite (21 horas) na praça Cupertino de Miranda, no centro de Famalicão.