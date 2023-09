Cádiz satisfeito com a vitória frente ao Farense: «Trabalho para marcar golos»

Cádiz foi suplente e entrou na segunda parte para decidir o jogo frente ao Farense (1-0). "Não importa quem joga a titular ou quem está no banco. Tento estar sempre pronto para ajudar a equipa e foi o que aconteceu. A ideia é estar sempre preparado para dar o meu melhor e ajudar a equipa a conseguir a vitória", referiu aos microfones da Sport TV. O avançado deixou ainda elogios aos laterais da equipa, que "cruzam muito bem a bola e eu só tenho de estar entre os centrais para fazer o meu trabalho que é marcar golos".

No lado do Farense, Fabrício Isidoro lamentou o resultado. "Fizemos um jogo defensivamente bom e mesmo assim lutámos. Infelizmente acontece a expulsão e as coisas ficaram muito mais difíceis", reconheceu, desejando que a equipa reaja no próximo jogo. "Vamos dar luta até ao fim", concluiu.