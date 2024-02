Chiquinho e a escolha pelo Famalicão: «É importante rodear-me de colegas que querem subir»

Chiquinho foi um dos nomes sonantes que o Famalicão adquiriu no verão. Cara conhecida do futebol português, o extremo voltou a Portugal emprestado pelo Wolverhampton, uma escolha que justificou com recurso à ambição."Escolhi o Famalicão por ser um projeto aliciante, saber que ia estar com colegas da minha idade e que são ambiciosos. É importante rodear-me de colegas que querem subir e não estão confortáveis no patamar em que estão, querem subir alto. Senti que este era o grupo certo, com jovens que querem chegar longe. Ajudaram-me a não cair num processo em que pudesse acomodar-me", apontou, em declarações aos meios do clube, numa entrevista onde ficou de fora o polémico caso de racismo em que foi vítima em Faro.Até ver, a época tem corrido bem ao extremo, mas o próprio quer mais. "Espero continuar a evoluir como jogador e como pessoa e ajudar o Famalicão a atingir os objetivos. Os golos que puder marcar, vou marcar. Tenho acertado muito no poste infelizmente, mas tenho treinado para meter a bola lá dentro", referiu.Na ressaca de uma vitória diante do Rio Ave, Chiquinho revelou-se satisfeito pelo regresso aos triunfos. "Temos vindo a crescer. Já merecíamos a vitória há alguns jogos, mas, felizmente, conseguimos segurar a vitória, a vantagem e ganhar o último", disse o extremo que até esteve em evidência nessa partida.