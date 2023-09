Chiquinho: «Foi o passo certo para voltar a ganhar confiança»

"Este é o espaço certo para voltar a ganhar confiança"



Chiquinho foi o último reforço do Famalicão e chegou com a ambição de relançar a carreira, depois de uma longa paragem devido a lesão contraída ao serviço do Wolverhampton. O extremo, de 23 anos, ficou uma época sem competir e agora regressa com muita vontade de singrar no Minho."O que me fez vir foi o projeto que me apresentaram. Depois de um período difícil por causa da lesão, quis voltar à Liga portuguesa, onde já fui feliz. Então, acho que este era o passo certo para voltar a ganhar confiança e voltar ao meu melhor nível", referiu, aos meios do clube, deixando depois elogios ao Famalicão. "Sempre soube que era uma equipa com muito bons jogadores jovens com talento. Sempre que defrontei o Famalicão, tinha nomes sonantes de jovens que estavam na ribalta. É um clube que consegue projetar a carreira dos jogadores ao mais alto nível. Vários saíram daqui e estão em equipas muito boas, foi isso que me fez aceitar o convite", acrescentou.Chiquinho não esquece o tempo de paragem para recuperar de uma rotura do ligamento cruzado anterior: "Foram tempos difíceis, mas já ultrapassei essas águas. Sinto a falta do toque na bola, falta correr, estar lá dentro do campo, suar, festejar. São os sentimentos que qualquer futebolista sente mais quando está fora. Foi o que mais me custou, ver os meus colegas numa fase menos boa e não poder ajudar", lembrou, deixando ainda uma visão das qualidades demonstradas quando se destacou ao serviço do Estoril. "Era um jogador feliz com a bola nos pés, sem medo de arriscar. O Chiquinho tem um tipo de jogar que faz as pessoas irem ao estádio, é veloz, gosta de driblar. Chama a atenção e penso que o Chiquinho é isso tudo e agora um pouco mais focado do que era antes", sublinhou.Agora no novo clube, o avançado diz que o objetivo passa por "ajudar a equipa o mais que puder. Gostava de ajudar os meus colegas a irem às competições europeias. Seria fantástico, vou dar o meu melhor para ajudar os meus colegas a chegarem ao mais alto nível", concluiu.