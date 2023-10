Chiquinho: «Sinto-me feliz em Famalicão»

O extremo Chiquinho, que está de regresso às opções após ausência devido ao castigo que lhe foi aplicado pela expulsão frente ao Boavista, assumiu a zona de conforto que encontrou em Famalicão e a ambição do grupo em somar os três pontos na Amadora."Vamos apresentar-nos bem, sempre com a nossa identidade. Estamos preocupados com o adversário, mas faremos tudo para vencer", comentou Chiquinho, garantindo que o comportamento no Bessa não terá reflexos na sua personalidade: "Vou continuar a ser o mesmo jogador competitivo. Todos os campeonatos têm os seus problemas e temos de ser nós a dar a volta ao contexto. Não fui expulso só por ser o Chiquinho. É algo que passará por todos os jogadores, pelo que a solução é saber lidar com isso da melhor forma".Já sobre o contexto Portugal, onde se encontra a título de empréstimo dos ingleses do Wolverhampton, Chiquinho foi perentório a salientar a "alegria de jogar". "Sinto-me feliz aqui. Tanto o mister, como os meus companheiros sabem que estou positivo e determinado a ajudar a equipa a procurar os golos".