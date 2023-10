Chiquinho suspenso por insultos ao árbitro: «És cego, c...? Andaste o jogo todo a gozar connosco»

Chiquinho foi punido com um jogo de suspensão pelo Conselho de Arbitragem da FPF na sequência da sua expulsão na confusão que se gerou no Bessa, após o golo de Salvador Agra (Boavista) no Bessa, na última jornada, num encontro que terminou com empate a duas bolas.O jogador estava no banco famalicense, já depois de ter sido substituído, e foi expulso por "usar linguagem ou gestos ofensivos, injuriosos e/ou grosseiros", de acordo com o mapa de castigos do CD da FPF. "És cego, ...?! Vai para a p... que te p...! Andaste o jogo todo a gozar connosco!", disse Chiquinho ao árbitro Gustavo Correia, segundo o documento.Já Cádiz, expulso também depois do segundo golo boavisteiro, foi punido com dois jogos de suspensão, pelo seu comportamento para com Salvador Agra e por ter originado um momento de confusão entre vários elementos. "Aquando do segundo golo da equipa A, o jogador correu cerca de 40 metros para o local onde decorriam festejos da equipa A , empurrou e insultou o jogador número 7 do clube A, proferindo as seguintes palavras: "És um filho da p..., vai festejar para o teu banco". Originando o conflito massivo entre os jogadores e elementos oficiais dos bancos das 2 equipas", explica o mapa de castigos.