Conselho de Disciplina da FPF iliba Colombatto no alegado caso de racismo com Pepe

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu ilibar Santiago Colombatto no alegado caso de racismo para com Pepe, na partida entre o FC Porto e o Famalicão de 4 de maio de 2023, referente à 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal. Segundo o organismo, não foi possível comprovar que o médio argentino teria chamado mono [n.d.r.: macaco] ao capitão dos dragões, o que terá estado na origem deste desfecho."Aqui chegados, da materialidade dada como provada não resulta, por não se ter demonstrado, que após o minuto 87 de jogo, quando se encontrava caído no terreno de jogo, o jogador Santiago Colombatto tivesse olhado na direção do jogador Pepe e proferido, na sua direção, a palavra «mono». Por tal razão, atenta a factualidade considerada provada, da mesma não emerge demonstrada a prática de qualquer infração disciplinar pelo jogador arguido, em virtude do que, não se mostrando preenchidos os elementos objetivos e subjetivos do ilícito disciplinar previsto e sancionado pelo artigo 159º do RDLPFP, resta concluir pela improcedência da acusação, assim se impondo a absolvição do arguido Santiago Colombatto", podia ler-se no acórdão.Na decisão é possível também perceber que o Conselho de Disciplina não obteve defesa da parte de Colombatto. O jogador mudou-se para Espanha e, segundo apurou, o Famalicão disse que não tinha qualquer contacto dele, pelo que a instrutora enviou requerimento para o clube registado onde ele estaria mas não recebeu qualquer defesa.No acórdão é possível perceber que Pepe e Colombatto se cruzaram depois do jogo e que o argentino terá pedido desculpas, ainda que sem admitir que terá proferido o insulto. "Mais afirma a acusação que, posteriormente, após ter tomado banho, o jogador Pepe encontrou o jogador Santiago Colombatto e o Presidente da Famalicão SAD à saída do balneário e nesse instante o jogador ora arguido explicou ao Pepe o que lhe tinha dito e tentou pedir desculpas pelo seu comportamento, mas não admitiu que tivesse proferido a expressão «mono» na direção do jogador Pepe, razão pela qual este não aceitou o pedido de desculpa daquele", pode ler-se.Por fim, mas ainda no acórdão, pode constatar-se que o avançado do Famalicão, Jhonder Cádiz, saiu em defesa do colega de equipa, afirmando que presenciou os factos, que é venezuelano e fala espanhol. Por tudo isso, garantiu, a única coisa que Colombatto disse foi: "'Me diste um patadon, boludo'". Segundo o documento, a tradução dessas palavras poderá significar "deste-me uma porrada, idiota/estúpido ou, em alguns contextos, amigo".Traduções à parte, a secção não profissional do Conselho de Disciplina faz questão de sublinhar "que tanto a testemunha Andrés Villa [Mateus Uribe, então médio do FC Porto], como a testemunha Luís Gonçalves [administrador da SAD portista], afirmaram, precisamente, que este jogador, Cádiz, efetivamente, se encontrava junto aos jogadores Pepe e Colombatto, o que, naturalmente, reforça a credibilidade do seu depoimento".A decisão do CD está tomada, mas note-se que Pepe pode recorrer da mesma para o Conselho de Justiça ou para o Tribunal Arbitral do Desporto.