Diogo Queirós a caminho da Roménia

O portal romeno 'Playsport' avança, esta segunda-feira, que Diogo Queirós está a caminho do Farul, equipa que conquistou o campeonato daquele país na temporada que agora terminou.Segundo a mesma fonte, o central que termina contrato com o Famalicão e que passou boa parte da formação no FC Porto já está na Roménia para assinar contrato.Diogo Queirós, de 24 anos, parte assim para a terceira experiência no estrangeiro, depois de ter representado o Mouscron, da Bélgica, e o Valladolid, de Espanha.