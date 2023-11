Dupla atingiu centenário

O treinador João Pedro Sousa e o médio Gustavo Assunção cumpriram, na partida frente ao Vizela, o jogo 100 na 1.ª Liga. O técnico do Famalicão soma 88 encontros pelos minhotos no principal escalão do futebol português, a que junta mais 12 no comando do Boavista, apresentando um saldo de 35 vitórias, 30 empates e 35 derrotas. Já o médio brasileiro jogou exclusivamente pelo Famalicão na Liga Betclic.

Noutro âmbito, refira-se que Puma Rodríguez foi novamente convocado pela seleção do Panamá.