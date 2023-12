Enea Mihaj: «Somos uma equipa que consegue ganhar a todos»

Enea Mihaj está novamente apto para alinhar pelo Famalicão e o defesa albanês, na antevisão ao jogo com o Estoril, mostrou-se ambicioso num resultado positivo, apesar de admitir que os canarinhos são um adversário difícil e estão num momento positivo."Vamos enfrentar uma equipa num bom momento, porque têm tido bons resultados. Mas nós também estamos em boa forma e vamos jogar em casa, temos responsabilidade nesse sentido. Houve alturas nos últimos jogos em que devíamos ter sido melhores, porque merecíamos ganhar. Porém, amanhã teremos outra oportunidade e vamos dar tudo para conquistar o melhor resultado, que é obviamente ficar com os três pontos em Famalicão", vincou o central, de 25 anos, esperando conquistar a confiança do treinador João Pedro Sousa.Além do técnico famalicense, Mihaj está à espera de ser convocado pelo selecionador da Albânia para o Euro'2024, a ter lugar no próximo ano, e admitiu que seria "uma honra" enfrentar equipas como a Itália, Espanha e Croácia, no respetivo grupo da competição. "Seria um sonho tornado realidade. Acho que todos os jogadores querem enfrentar os melhores e, no Euro', teremos os melhores em campo. Tenho que ter tempo de jogo suficiente para impressionar e depois cabe ao selecionador chamar-me, como tenho tido a sorte nos últimos jogos. Quero agradecer-lhe pela confiança, temos um excelente grupo e chegámos a um patamar de sonho", revelou, sublinhando que "se fosse treinador", jogadores com o seu perfil de trabalhador seriam chamados regularmente.Ao virar as atenções novamente para o plano do Famalicão, Enea Mihaj frisou que a equipa "infelizmente, não passou na Taça de Portugal", contudo, salientou que o objetivo principal do início da temporada, ficar nos lugares cimeiros da Liga, não mudou."O objetivo é o mesmo desde o primeiro dia. Como diz o treinador, aliás, como dizemos todos, seremos sempre o melhor que conseguirmos ser. Temos uma boa equipa em campo, com muitos jovens talentos, fortes e com muita energia. Se está a falhar algo, será em momentos específicos de jogo em que podíamos ter superioridade. Por exemplo, no jogo com o Portimonense, devíamos ter ganho. Quando somos jovens, é difícil controlar certas situações, mas a equipa tem estado bem, criado muito e se continuar assim irá chegar a muitas vitórias, com toda a certeza", concluiu o albanês.