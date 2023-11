Estudo pode renovar estádio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A autarquia de Vila Nova de Famalicão vai avançar com um estudo urbanístico nos terrenos onde está localizado o atual Estádio Municipal. A ideia passa por perceber a capacidade de construção naqueles terrenos, na certeza de que o estádio permanecerá no local. Esta poderá ser a solução para a requalificação do complexo desportivo.

Entretanto, as boas exibições de Luiz Júnior valeram-lhe a eleição de melhor guarda-redes da Liga Betclic nos meses de outubro e novembro. Ficou à frente de Diogo Costa e Kewin Silva.