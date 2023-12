Famalicão associa-se a causa solidária e Miguel Ribeiro garante: «É uma honra»

" ´ " da Refood Vila Nova Famalicão para proporcionar " " , ¸



O Famalicão continua ativo no campo da ação social e, neste sentido, decidiu associar-se à Refood, associação que recolhe bens alimentares para distribuir por famílias necessitadas. Com efeito, a SAD famalicense visitou a sede desta instituição em Famalicão, com a presença de Miguel Ribeiro, líder da sociedade, Riccieli e Puma Rodríguez.Em declarações aos meios do clube, o líder máximo da SAD destacou a importância destas parcerias. "O Famalicão associa-se à Refood o ano todo e no Natal este apoio é ainda maior. Apoio com produtos alimentares, carinho, amor, presentes. É momento de sermos não só solidários, mas também carinhosos e afetuosos. O Famalicão está presente junto de Famalicão e da comunidade. Gostamos e queremos acreditar que somos um motor para outros virem atrás. É uma horna grande sermos parceiros e estamos sempre ao lado deles", disse Miguel Ribeiro.Riccieli, capitão dos minhotos, não escondeu também a satisfação por poder participar numa ação desta índole. "O Famalicão está a fazer a sua parte. O mínimo é ajudar e o Famalicão está a fazer isso. Feliz por estar aqui e poder fazer o Natal de algumas crianças mais feliz", apontou.Ana Carvalho, voluntária da Refood, também destacou a importância da presença do emblema neste domínio.