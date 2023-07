Famalicão conclui licenciamento e vai poder disputar a Youth League

Está finalizado o processo de licenciamento do Famalicão junto da UEFA com vista à inédita participação na Youth League, a Liga dos Campeões de sub-19. O dossiê ficou fechado muito recentemente e, deste modo, os minhotos podem avançar para a prestigiada competição, à qual chegam depois de vencerem o campeonato nacional de juniores, em maio.A entrada em cena será feita pelo caminho dos campeões, precisamente, um percurso alternativo para os emblemas que vençam as respetivas provas domésticas, mas que não tenham as equipas principais envolvidas na verdadeira ‘Champions’, como é o caso do Famalicão.Por esta altura, os famalicenses ainda não conhecem a sorte, mas ficarão a saber qual será o primeiro adversário a 5 de setembro, data em que se realiza o sorteio para esta etapa da competição.Certo, para já, é que o Famalicão irá jogar no Estádio Municipal, tal como era desejo da SAD.