Famalicão esgota bilhetes para a visita ao Estádio da Luz

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Famalicão esgotou os bilhetes todos que colocou à venda para a deslocação ao Estádio da Luz. O anúncio foi feito pelo emblema minhoto, esta quinta-feira, através de uma nota oficial.Assim sendo, os minhotos terão cerca de 600 adeptos a apoiar no jogo com o Benfica. Esta quinta-feira corria a informação de que as águias teriam apenas disponibilizado 500 ingressos, algo abaixo dos 5% estipulados em termos regulamentares, mas tal não corresponde à verdade.Segundo apurou, os dois emblemas chegaram a acordo e foram colocados à venda 600 bilhetes a preço reduzido.