Famalicão interessado em médio do Sp. Gijón

O Famalicão está de olhos postos em Fran Villalba, médio do Sp. Gijón. A informação foi avançada em Espanha e confirmada porOs minhotos já encetaram contactos com o emblema espanhol, mas a operação não se afigura fácil.Villalba, de 25 anos, jogou no Málaga na época passada e fez um golo e duas assistências em 35 partidas.