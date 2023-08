Famalicão vai estrear novo relvado diante do Moreirense

O Famalicão vai estrear um relvado novo no jogo contra o Moreirense. Os minhotos partilharam imagens do novo tapete verde, esta sexta-feira, com um vídeo nas redes sociais que mostra o terreno de jogo em perfeitas condições para o encontro de segunda-feira.Os trabalhos serviram também para melhorar o sistema de rega, drenagem e base, sendo que este último parâmetro a estrutura tinha mais de 40 anos. Trata-se, no fundo, de mais um investimento na melhoria das infraestruturas.