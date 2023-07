Famalicão voltou ao trabalho com Iván Jaime, três ausentes e cinco casos para resolver

O Famalicão regressou ao trabalho, esta segunda-feira, num dia que contou com Iván Jaime, mas do qual ficaram ausentes oito jogadores, três com a devida autorização para chegarem mais tarde.Gustavo Sá, ao serviço dos sub-19 de Portugal no Euro sub-19, é um deles, mas há ainda os casos de Penetra e de Mihaj, que estiveram também ao serviço de seleções e vão apresentar-se num momento posterior.De fora por estarem na porta de saída ficaram David Tavares, Pedro Brazão, André Simões, Rui Fonte e Dylan.