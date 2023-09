Francisco Moura: «Conseguimos um ponto na nossa caminhada»

Titular no empate do Famalicão em casa do Boavista , a dois golos, Francisco Moura enalteceu a justiça do resultado e também o esforço da equipa famalicense para levar consigo pelo menos 1 ponto."Foi um jogo muito bem disputado. Entrámos no jogo para vencer, marcámos logo no início, tivemos uma bola ao poste depois e outras oportunidades para fazer o segundo. Salientar o esforço de todos até ao fim. Conseguimos um ponto na nossa caminhada", comentou o jogador, em declarações à SportTV.Sobre a justiça do empate, se nenhuma equipa merecia perder, o defesa não se alongou. "Isso vale o que vale. É um ponto para cada equipa."A fechar, Moura também não quis tecer grandes considerações sobre o lance do segundo golo do Boavista, marcado por Salvador Agra, que mereceu protestos dos visitantes. "Não posso comentar porque não vi."