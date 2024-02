E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mirko Topic viu o 5.º amarelo no campeonato e está obrigado a cumprir suspensão na visita a Arouca, na próxima jornada. Desta forma, o escolhido para fazer parceria com Zaydou no miolo famalicense deverá ser Gustavo Assunção, outrora titular, enquanto Filipe Soares ainda está a recuperar de um estiramento muscular.