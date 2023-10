Gustavo Assunção: «Fora de casa só perdemos com o Sporting e em casa é difícil ganharem-nos»

Com um arranque de temporada positivo, o Famalicão está perto do lugar que se propôs a conquistar até ao final do campeonato, nomeadamente o quinto posto. Com efeito, Gustavo Assunção rotulou o início de "bom" e lembrou que a única equipa que bateu os minhotos até então foi o Sporting. Um resultado de uma "família" que está a ser construída no seio do plantel."Sabemos que vai ser complicado, sabemos o que o Vitória faz bem e o que o Vitória faz mal. Sabemos que trocaram de treinador. É verdade que quando se troca de treinador vai-se com ambição, isso aconteceu connosco. Sabemos das dificuldades.""Dentro do imprevisivel dá para ver bastantes coisas, sabemos como têm jogado. Conhecemos bem o míster Álvaro Pacheco, o míster João Pedro passou-nos ideias dele quando treinava outras equipas. Com linha de 5 ou de 4, estamos preparados.""Trabalhamos sempre para nós, nunca em função do rival, trabalhamos para melhorar a cada fim-de-semana.""Além de termos um plantel forte e competitivo, porque temos 2 ou mais jogadores por posição, estamos a construir uma família. Um grupo unido e forte e eu acho que é o mais importante. Onde tem a união, é complicado jogar contra.""Na minha opinião está a ser boa, temos 7 jogos, só perdemos como Sporting fora de casa, empatámos fora de casa com o Boavista, num jogo em que tivemos várias situações e com um a menos. Em casa é difícil ou quase impossível ganharem-nos. Acho que o grupo está bastante forte.""Eu não gosto de me meter nisso, vou pelas palavras do míster. É importante o que fazemos no campo, o que não está no nosso controlo não podemos controlar.""Na minha cabeça, repetir não, mas por que não melhorar a época que fiz quando cheguei com 19 anos? Agora sou um jogador com mais experiência, penso que mais completo. Isso cabe mostrar dia-a-dia com trabalho e jogo a jogo."