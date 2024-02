Gustavo Sá lembra palavras de Roberto Martínez e elogia CR7: «Sempre foi o meu ídolo»

Ao longo dos últimos meses, Gustavo Sá tem conquistado palco e concentrado atenções um pouco por toda a Europa. Desta vez, foi de Itália que chegou o mais recente destaque dado ao jovem médio do Famalicão.Em entrevista ao site do jornalista Gianluca Di Marzio, o camisola 20 dos minhotos passou a carreira em revista e, por entre palavras de gratidão ao clube, abordou temas como os elogios de Roberto Martínez ou a admiração por Cristiano Ronaldo."Representar o meu país é um motivo de muito orgulho, uma emoção indescritível . Se a seleção principal me chamasse, eu teria que estar pronto para dar o meu melhor", disse Gustavo Sá, antes de se debruçar concretamente sobre a referência CR7."Apaixonei-me pelo futebol a jogar com os meus amigos na rua perto da minha casa. O meu ídolo sempre foi o Cristiano Ronaldo", apontou.Seguido por vários emblemas europeus, Gustavo Sá garante, ainda assim, que está focado apenas e só em ajudar o Famalicão. "Marcar o meu primeiro golo pelo clube no estádio com as pessoas que me viram crescer foi uma loucura. O Famalicão é a minha casa, é o clube que me fez crescer e que me deu tudo para poder chegar a este nível", concluiu.