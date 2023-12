Gustavo Sá: o alto nível de João Pedro Sousa, a referência Toni Kroos e os jogos com João Neves

Gustavo Sá tem sido uma aposta clara de João Pedro Sousa no Famalicão e o médio não podia estar mais grato pela oportunidade. Com efeito, o jovem internacional por Portugal deixou rasgados elogios ao treinador."Temos uma equipa muito forte, uma grande equipa e o míster sempre com as boas ideias. É um grande míster que tenta sempre fazer o melhor para a equipa. Nota-se perfeitamente. A equipa é tão forte que temos muitas maneiras de entrar no jogo, de fazer uma coisa e, se não resultar, fazer outra. As dinâmicas que o míster pede e que a equipa consegue introduzir no jogo são uma coisa de um patamar muito alto. O jogo pela largura, por dentro e na profundidade. Jogamos um futebol atrativo, deu para ver na Luz, no jogo contra o FC Porto. A equipa não tenta fazer o chutão e defender e meter bloco baixo. Tentamos sempre jogar. Grande parte disso é das ideias do míster", referiu o médio, em declarações à SportTV, prolongando os elogios a todo o trabalho que tem sido feito por clube e SAD na melhoria das condições."O Famalicão tem-se destacado e muito, não só a equipa principal, mas também a formação. O maior exemplo é terem sido campeões nacionais de juniores, a estreia na Youth League. Há vários jogadores a ir à seleção e esse conhecimento que trazem da seleção passam a outros jogadores. Assim é mais fácil desenvolver futebol de formação. Há muita qualidade no Famalicão. Com as condições agora ajuda ainda mais os atletas. Vamos melhorar cada vez mais", apontou.A viver uma época de afirmação ao serviço dos minhotos, Gustavo Sá, de apenas 19 anos, não esquece o que ficou para trás e lhe permitiu chegar até aqui. Neste sentido, o médio recordou o percurso feito precisamente a formação, na qual jogou em várias posições."Nos primeiros anos de Famalicão joguei sempre a 6. A partir dos 16 anos comecei a subir no terreno e fiquei como interior, como um 8. Acho que foi a partir dos sub-19 que comecei a jogar como médio-ofensivo. O facto de ter feito muitos anos da formação e passado por 6 e por 8 dá-me cultura de jogo", referiu.Graças à predileção por atuar na posição 8, Gustavo Sá não esconde que sempre teve uma referência que atuava nessa posição: Toni Kroos. "Quando tinha os meus 13, 14, 15 anos, o jogador de que mais gostava era o Toni Kroos. Sempre gostei muito do jogo dele, a qualidade de passe, a maneira como via o jogo. Era um jogador no qual me revia. Agora a jogar a 10 não tenho uma referência marcada, mas o Kroos foi a minha maior referência", explicou.Internacional jovem por Portugal, Gustavo Sá já passou por vários patamares das seleções e já privou com nomes que vão dando que falar. Um deles foi João Neves. "A minha geração é das melhores dos últimos anos. Já joguei com o Samuel Justo, com o João Neves. Jogar com jogadores dessa qualidade e que se têm destacado agora, como o João Neves, só me enriquece a mim e estou grato por ter conseguido jogar com eles. A seleção não só nos ajuda a nós, como também nos dá este conhecimento do futebol", concluiu.