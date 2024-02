Gustavo Sá quer mais golos e assistências: «Eventualmente vão acabar por aparecer»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gustavo Sá tem sido uma das figuras do Famalicão na presente temporada, sobretudo pelo impacto que está a conseguir ter em tão tenra idade. Pese embora o orgulho sentido por esse feito, o médio não baixa a guarda e quer ajudar ainda mais, preferencialmente com golos e assistências. A próxima oportunidade é frente ao Rio Ave, esta sexta-feira, num jogo em que Gustavo Sá espera também que a equipa dê uma resposta aos resultados menos positivos."Podem esperar uma resposta da nossa parte, sabemos que o último jogo não trouxe um resultado positivo para nós e queremos dar uma resposta neste jogo e conquistar os três pontos.""Sabemos o que temos a melhorar e temos este jogo para mostrar isso e dar resposta aos jogos menos positivos.""Ter a braçadeira é uma responsabilidade, não que sinta muito, porque tento divertir-me a jogar. Mas isso acresce responsabilidade a todos os níveis.""Se tivesse mais assistências e golos era muito melhor, mas acho que é um processo longo e demorado e sei que eventualmente vão acabar por aparecer. Só tenho de trabalhar mais para surgir com mais naturalidade.""Sempre foi o meu maior sonho jogar na Liga Betclic. Sempre tive isso em mente. Claro que não posso dizer que sabia que isto ia acontecer, mas tinha grandes esperanças e expectativas. Estou feliz por estar a acontecer neste momento."