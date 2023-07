Henrique Araújo e a mudança para Famalicão: «Clube tem objetivos que se adequam ao que pretendo»

Henrique Araújo falou pela primeira vez como atleta do Famalicão para explicar o que o motivou a aceitar a saída do Benfica, por empréstimo, para jogar no clube do Minho.

"É uma excelente oportunidade, porque não fiz tantos jogos na 1.ª Liga e será um desafio para mim", começou por dizer à comunicação do clube, justificando depois a escolha de representar o Famalicão. "O clube pratica um futebol ofensivo, organizado e tem objetivos que se adequam ao que pretendo. Vai ser uma boa experiência", sublinhou.

O avançado, de 21 anos, elogiou também a organização do novo clube. "Tem um objetivo de crescer e desenvolver e a academia é disso um exemplo. Já tiveram cá jovens que deram excelentes passos nas suas carreiras e isso também me atraiu para cá. Tem jogado um futebol positivo e é o que preciso", acrescentou.

Henrique Araújo vai ficar com a camisola número 9, satisfazendo a sua vontade. "Na minha formação sempre usei esse número por ser de ponta-de-lança e é isso que eu sou", referiu, confidenciando depois as conversas com Alexandre Penetra, colega na Seleção Nacional sub-21 e agora no Famalicão: "Ele passou uma imagem positiva do que estão aqui a fazer. Será um bom desafio nesta fase da minha carreira", referiu, lembrando o sucesso alcançado por outros ex-famalicenses, como Pote e Ugarte.