Henrique Araújo: «Foi uma boa estreia»

Henrique Araújo estreou-se com a camisola do Famalicão na segunda parte no jogo de Braga e o avançado gostou da sua exibição."Foi uma boa estreia, uma vitória num campo complicado, foi bom para começar e agora vamos tentar fazer o mesmo com o Moreirense. Conseguir uma vitória junto dos nossos adeptos e apresentar um bom jogo.""Serão jogos com contextos diferentes. O Sp. Braga é uma excelente equipa, mas tentamos colocar sempre o nosso jogo em prática. Fizemos um excelente jogo. Em casa, teremos a obrigação de dominar mais o jogo e criar mais oportunidades. Tive a oportunidade de ver o Moreirense contra o FC Porto, são uma excelente equipa e bateram-se bem contra uma das melhores equipas do campeonato. Teremos de estar muito concentrados."