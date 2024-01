Ian Custódio já foi inscrito na Liga e trabalha integrado nos sub-23 do Famalicão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ian Custódio já se encontra a trabalhar ao serviço do Famalicão, mais especificamente nos sub-23 dos minhotos, equipa onde começará a etapa em Portugal.De resto, o lateral-esquerdo, de 20 anos, já se encontra inscrito na Liga Portugal, estando registado com o número 36.Apesar de ainda não ter sido apresentado, Ian Custódio é jogador dos minhotos, aos quais chegou oriundo do Palmeiras, tendo assinado um contrato válido por três temporadas e meia.