Iván Jaime eleito o melhor jogador jovem do campeonato

Iván Jaime, médio do Famalicão, foi eleito Jovem Jogador do Ano da Liga Bwin da época que agora terminou, numa votação efetuada pelos treinadores e capitães a atuar na competição.O espanhol foi titular em 21 dos 24 jogos em que participou, somando um total de 2.018 minutos em campo, tendo apontado nove golos e três assistências.Naquela que foi a terceira época ao serviço do FC Famalicão, Iván Jaime foi responsável por 117 ataques da equipa.