Ivo Rodrigues despede-se do Famalicão: «Desejo que este clube especial se torne cada vez maior»

Ivo Rodrigues deixou, esta quarta-feira, uma mensagem nas redes sociais a anunciar a saída do Famalicão, confirmando assim. O extremo, de 28 anos, prepara-se para reforçar o Al Khaleej, da Arábia Saudita, isto quando ainda tinha mais um ano de contrato com os famalicenses."Na hora da despedida não há muito a dizer, só agradecer e recordar todos os momentos e todas as pessoas que tanto nos fizeram bem. Vila Nova de Famalicão ficará para sempre gravada no meu coração, cidade apaixonada cheia de gente boa. A partir de hoje sou mais um a apoiar do lado de fora e mais um a desejar sempre que este clube tão especial se torne cada vez maior. Para sempre no meu coração. Obrigado e boa sorte", podia ler-se na publicação de Ivo Rodrigues.Na temporada que agora finda, o camisola 7 apontou dois golos e fez 11 assistências em 36 encontros disputados.