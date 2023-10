João Pedro Sousa analisa novo V Guimarães de Álvaro Pacheco: «Mais certezas do que incertezas»

O Famalicão será o primeiro adversário do novo Vitória de Álvaro Pacheco, técnico que chegou ao cargo dos minhotos a meio da semana após a saída de Paulo Turra. Pese embora a imprevisiblidade que a mudança de rumo poderia trazer para esta partida, João Pedro Sousa, treinador dos famalicenses, diz-se preparado para o que pode acontecer e garante ter a lição bem estudada."São mais as certezas do que a incerteza. Sabemos que muito provavelmente vai haver alterações no onze inicial, no sistema, seguramente nos comportamentos, mas, como o Gustavo disse, conhecemos a forma do Álvaro pensar o jogo, a forma como passa as ideias e o cunho pessoal que ele coloca nas suas equipas. Isso é importante. Vai trazer mudanças e frescura. Independentemente de tudo isto, de jogadores, sistemas, comportamentos, há uma coisa segura para nós: vamos defrontar o Vitória, uma equipa competitiva, agressiva, que vai pressionar para ganhar o jogo, que nunca se conforma, com um grande apoio, uma equipa com objetivos muito altos. Tudo o resto, desafios durante o jogo, principalmente ao nível tático, vamos ter de perceber nos primeiros momentos o que o Vitória vai trazer e adaptar no sentido de desequilibrar o adversário e evitar que nos crie problemas. Temos de ter uma riqueza tática muito grande e ser ágeis para perceber o que o jogo pede.""Os adjetivos que disse antes enquadram-se na forma como as equipas dele jogam. Vimos no Vizela a forma como jogavam, no Estoril em resultados não correram bem, mas o cunho estava lá. Percebe-se no discurso. Facilmente vai colocar o cunho num clube como o Vitória. Tem um a ver com o outro. Essa é das seguranças que temos, o "choque" que vai trazer para o Vitória e para o seu jogo.""Experiência rica para os nossos jovens jogadores, a primeira experiência a nível europeu do clube. As sensações foram boas. Vamos fazer os possíveis para continuar, seja com a equipa da Youth League, seja com a equipa A. Queremos estar nestes jogos. Tive a oportunidade de ver a primeira parte, a segunda já não, porque tivemos treino, mas vi depois o jogo. O rendimento foi muito bom, percebe-se a evolução do trabalho que se está a fazer a nível de instalações. A evolução é muito positiva. Foi a primeira mão, a eliminatória está em aberto, vão à Dinamarca disputar a passagem. Relativamente aos jogadores da equipa A que jogaram, temos o Pablo, o Gustavo Sá e o Martim [Almeida], todos tiveram um rendimento muito positivo. Os três ajudaram a deixar a eliminatória em aberto, até podia ter-se resolvido. Vamos trabalhar e perceber na semana da segunda mão se algum destes pode ajudar na Youth League.""Desde o primeiro dia que percebi imediatamente que para além do adepto do Famalicão que vem ao estádio ver o jogo, toda a cidade gosta do clube. Temos poucos exemplos em Portugal assim pelo passado histórico que temos, em que muitas das cidades têm o seu pequeno clube e os adeptos que gostam de outro determinado clube, normalmente um dos grandes. Em Famalicão penso que é diferente. As pessoas sentem o clube de forma diferente, o clube da cidade, mesmo com o passado recente do clube, que atravessou dificuldades, esteve quase para desaparecer, percebeu-se que as forças vivas não deixaram cair. Felizmente apareceu gente que deu uma ajuda grande e colocou o Famalicão onde tem que estar. Semana a semana vamos percebendo que é um clube com uma história muito grande e uma cidade com história muito grande. As duas coisas estão sempre ligadas e todas as semanas se percebe isso, quer antes, durante e depois dos jogos. Há uma simbiose perfeita no amor pelo clube e pela cidade."